В Мелитополе наблюдались проблемы с телефонной связью и интернетом

Представители компаний связи, а также местные власти о возможных причинах сбоя не сообщали

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Проблемы с телефонной связью и доступом в интернет возникли у абонентов Мелитополя в пятницу во второй половине дня. Об этом передает корреспондент ТАСС.

В частности, после 15:00 фиксировались сбои в работе мобильной и стационарной телефонной связи, а также доступом в интернет. В городе не работали терминалы приема платежей.

Позже мобильное интернет-соединение и мобильная связь были восстановлены, сообщил корреспондент ТАСС. Стационарный интернет по-прежнему не работает.

Представители компаний связи, а также местные власти о возможных причинах сбоя не сообщали.

В новость внесены изменения (19:57 мск) - добавлена информация о восстановлении мобильного интернета и мобильной связи.