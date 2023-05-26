26 мая, 16:51,
обновлено 26 мая, 16:57

В Мелитополе наблюдались проблемы с телефонной связью и интернетом

Представители компаний связи, а также местные власти о возможных причинах сбоя не сообщали

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Проблемы с телефонной связью и доступом в интернет возникли у абонентов Мелитополя в пятницу во второй половине дня. Об этом передает корреспондент ТАСС.

В частности, после 15:00 фиксировались сбои в работе мобильной и стационарной телефонной связи, а также доступом в интернет. В городе не работали терминалы приема платежей.

Позже мобильное интернет-соединение и мобильная связь были восстановлены, сообщил корреспондент ТАСС. Стационарный интернет по-прежнему не работает.

Представители компаний связи, а также местные власти о возможных причинах сбоя не сообщали.

В новость внесены изменения (19:57 мск) - добавлена информация о восстановлении мобильного интернета и мобильной связи. 

Теги:
Россия
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