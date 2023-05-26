Путин направил приветствие участникам фестиваля "Российская студенческая весна"

Президент отметил особую роль руководитель молодежных коллективов, которые поддерживают своих воспитанников и помогают им достигать поставленных целей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXXI Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" в Перми. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Гостеприимная столица Прикамья с ее уникальным разнообразием национальных традиций и культур на несколько дней станет центром студенческого творчества, объединив одаренную молодежь из многих регионов страны, в том числе из новых субъектов федерации", - говорится в сообщении.

Глава страны выразил уверенность, что каждый участник мероприятия сможет найти себе занятие по душе и проявить свои таланты. Президент также отметил особую роль руководитель молодежных коллективов, которые поддерживают своих воспитанников и помогают им достигать поставленных целей.

"Российская студенческая весна" в этом году проходит с 26 мая по 1 июня и станет одним из флагманских мероприятий, посвященных празднованию 300-летия Перми. Участие в молодежном фестивале примут порядка 3,5 тыс. студентов из 89 регионов России, на конкурс будут представлены более 1,5 тыс. молодежных творческих номеров. Обладатели Гран-при фестиваля получат по 100 тыс. рублей, победители же первой лиги региональных программ выиграют 350 тыс. рублей, а второй лиги - 250 тыс. рублей.