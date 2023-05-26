В Павловской Слободе в Истре начались работы по благоустройству лесопарка

Проводится расчистка леса от сухостоя и валежника, трассировка и частичный монтаж дорожно-тропиночной сети

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Благоустройство лесопарковой зоны началось в Павловской Слободе подмосковного городского округа Истра в рамках региональной программы "Парки в лесу". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"В Павловской Слободе городского округа Истра начались работы по обустройству лесопарка. Его приводят в порядок по губернаторской программе "Парки в лесу", благодаря которой к 2025 году в регионе появятся 50 комфортных и безопасных зон отдыха в лесных массивах", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в настоящее время в Павловской Слободе проводится расчистка леса от сухостоя и валежника, трассировка и частичный монтаж дорожно-тропиночной сети, а также работы по устройству наружного освещения. Также началось строительство входной группы.

"Программу "Парки в лесу" мы реализуем с 2021 года. Благодаря ей в регионе уже появились 13 лесопарков, доступных для прогулок и занятий спортом круглый год. К концу мая полностью завершаем работы еще на трех территориях. Это Ольгинский лесопарк в Балашихе, Лобненский лесопарк и "Авангард" в Электростали. А к концу года откроем для посещения еще шесть лесных массивов. В рамках работ по данной программе мы сооружаем удобные прогулочные тропы, прокладываем велодорожки, устанавливаем детские и спортивные площадки, а также создаем условия для безопасного отдыха - все территории оборудуются современными системами освещения и видеонаблюдения. Все это - без ущерба для экологии и с минимальным вмешательством в природную среду", - привели в тексте слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.