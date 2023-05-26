Школе в Твери присвоили имя погибшего в ходе СВО гвардии лейтенанта Ивана Рыбалко

Военнослужащий был посмертно удостоен ордена Мужества

ТАСС, 26 мая. Имя гвардии лейтенанта Ивана Рыбалко, погибшего в ходе специальной военной операции (СВО) 22 октября 2022 года, присвоили школе № 20 в Твери. Военнослужащий был посмертно удостоен ордена Мужества, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На заседании президиума правительства Тверской области, которое 26 мая провел губернатор Игорь Руденя, поддержана инициатива о присвоении Тверской средней общеобразовательной школе № 20 имени участника специальной военной операции Ивана Андреевича Рыбалко. С таким предложением выступило руководство школы и Совет ветеранов Пролетарского района Твери", - говорится в сообщении.

Рыбалко учился в тверской школе № 20, в 2021 году с отличием окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге и был направлен для прохождения службы в Республику Дагестан. С первых дней СВО служил на территории Украины. "Погиб при исполнении воинского долга 22 октября 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

Гвардии лейтенант Иван Рыбалко награжден медалью Министерства обороны РФ за участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., нагрудным знаком "За службу на Кавказе", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Мужества посмертно. "Сохранение памяти о героях - это наш долг. Ребята, которые защищали честь и славу нашего государства, заслуживают, чтобы память о них бережно хранилась", - считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Ранее имена участников СВО уже были присвоены двум школам региона. Некрасовская средняя школа под Тверью теперь носит имя рядового Арсения Лукьянова, а средняя школа № 5 города Торжка - Героя России Василия Клещенко.