Минюст внес в реестр иноагентов солиста группы "Би-2" Егора Бортника

В список также включены бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев, экономист Владислав Иноземцев и основательница "Совета матерей и жен" Ольга Цуканова

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минюст РФ добавил в реестр иноагентов музыканта Егора Бортника (Лева "Би-2"). Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Кроме того, в реестр включены бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев, экономист Владислав Иноземцев, Сергей Чернышов, антрополог Александра Архипова, директор Берлинского центра Карнеги Александр Габуев, Анна Пшеничная, журналистка Ирина Аллеман, основательница "Совета матерей и жен" Ольга Цуканова, а также само общественное движение "Совет матерей и жен" и объединение "Общенародный союз возрождения России".

В Минюсте прокомментировали включение физлиц и организаций в реестр. На сайте министерства уточняется, что Бортник выступал против СВО на Украине, негативно высказывался в отношении РФ, ее граждан и органов государственной власти.

Гаджиев, находясь за пределами России, с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками, а также заявлял о поддержке властей Украины. Аллеман распространяла материалы, созданные иноагентами, и недостоверную информацию о действиях ВС РФ, негативно высказывалась в отношении органов госвласти. Кроме того, она является сотрудником организации, включенной в реестр иностранных агентов. Иноземцев принимал участие в создании материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

Чернышов также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Он участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, и выступал против СВО на Украине. Архипова также выступала против СВО, принимала участие в создании и распространении материалов иноагентов и распространяла недостоверную информацию о деятельности органов госвласти и действиях ВС РФ.

Габуев получал поддержку со стороны иностранных информационных площадок, участвовал в создании сообщений и материалов совместно с иностранными источниками, в том числе с иноагентами, и распространял такие сообщения и материалы. Он негативно высказывался в отношении органов госвласти РФ; проживает за пределами России. Пшеничная распространяла недостоверную информацию о деятельности органов госвласти и действиях ВС РФ. Выступала в поддержку властей Украины, участвовала в создании материалов иноагентов, получала поддержку от иностранных источников. Цуканова выступала против СВО, формировала негативное отношение к военной службе, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иноагентов.

"Общенародный союз возрождения России" распространял недостоверную информацию о принимаемых государственными органами РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, руководитель объединения проживает за пределами России и находится в федеральном и международном розыске, а также включен в реестр иноагентов. "Совет матерей и жен" распространял сообщения и материалы, созданные иноагентами, а также недостоверную информацию о принимаемых государственными органами РФ решениях и проводимой ими политике. Движение является проектом "Общенародного союза возрождения России", руководитель которого признан иностранным агентом.