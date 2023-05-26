В историческом фонтане на площади Испании в Риме появилась инсталляция в защиту экосистем

Мэр Рима Роберто Гуальтьери считает это демонстрацией того, что привлекать внимание общественности к проблеме изменения климата можно с уважительным отношением к произведениям искусства

РИМ, 26 мая. /ТАСС/. Художественная инсталляция, привлекающая внимание к проблеме климатических изменений, была установлена в историческом фонтане "Баркачча" ("Лодочка") на площади Испании в центре Рима. Автор работы - итальянский художник Джангаэтано Патане.

Композиция состоит из фигур пяти морских рыб размером около 85 см. Как пояснили корреспонденту ТАСС в пятницу в пресс-службе мэрии Рима, "ко дну фонтана они были прикреплены специальным клеем, который не повреждает мрамор" и может быть впоследствии легко удален. Инсталляция будет находиться в фонтане около месяца, добавили там.

"Пять рыб <...> являются символом ограниченности природных ресурсов и поврежденной экосистемы, которую необходимо беречь и уважать, - отметили в мэрии итальянской столицы. - Фонтан "Баркачча" <...> был выбран прежде всего потому, что он символизирует лодку, которая вот-вот затонет, но все еще держится на плаву и может плыть".

Как отметил мэр Рима Роберто Гуальтьери, работа Патане демонстрирует, что привлекать внимание общественности к проблеме изменения климата можно с уважительным отношением к произведениям искусства. 1 апреля фонтан на площади Испании подвергся нападению экоактивистов движения Ultima Generazione - они вылили туда черную краску, после чего вода окрасилась в соответствующий цвет. Аналогичные акции впоследствии были совершены в отношении Фонтана четырех рек на площади Навона и знаменитого фонтана Треви.

В апреле Совмин Италии одобрил законопроект, который ужесточает наказания за порчу архитектурных памятников: предусматриваются штрафы до €60 тыс., а также уголовное преследование. Кроме того, министр по делам культуры республики Дженнаро Санджулиано не исключал, что нападающих на исторические объекты могут заставить оплачивать их восстановление.

Фонтан "Баркачча" был заказан Папой Римским Урбаном VIII в память о разорительном наводнении, когда понтифик, объезжавший свои земли после разгула стихии, увидел выброшенную и оставшуюся там лодку, на тот момент у подножия холма. Лестница там появилась гораздо позже. Фонтан был построен в 1627 году отцом знаменитого в будущем скульптора Джованни Лоренцо Бернини. Этот фонтан - известная римская достопримечательность и один из любимых у жителей города.