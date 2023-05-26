Центр тестирования по русскому языку в Китае может открыться к III кварталу 2023 года

Студенты смогут получить в том числе сертификат уровня B2 для трудоустройства в международных компаниях, сообщила руководитель центра тестирования по русскому языку как иностранному в ДГТУ Елена Колпакова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая. /ТАСС/. Центр тестирования по русскому языку как иностранному откроется на базе Донского института ШТУ-ДГТУ в Китае к третьему кварталу 2023 года. Пройдя тестирование, студенты смогут получить сертификат уровня B2 для трудоустройства в международных компаниях, сообщила ТАСС в пятницу руководитель центра тестирования по русскому языку как иностранному в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) Елена Колпакова.

Соглашение, включающее открытие Центра тестирования по русскому языку как иностранному, подписали в пятницу в ДГТУ ректор ростовского вуза Бесарион Месхи и ректор Шаньдунского транспортного университета (ШТУ) Чэнь Сунян.

"Тестирование будет проводиться как в дистанционном формате, так и очно при привлечении наших преподавателей, тестеров кафедры русского языка как иностранного, тех, которые работают и у нас в ДГТУ, и в Донском институте ШТУ. Мы над этим проектом работаем достаточно давно. Сейчас остались юридические нюансы, которые должны соответствовать законодательству РФ и КНР. Но, в принципе, все готово для того, чтобы центр на базе Донского института в Китае был открыт в ближайшее время", - сказала Колпакова, уточнив, что открытие центра намечено на третий квартал 2023 года.

Руководитель центра отметила, что тестирование китайских граждан планируется проводить для подтверждения их уровня владения русским языком на уровнях от В1 до С2. "Все дело в том, что в Китае владение русским языком дает возможность найти работу в престижных международных компаниях, языковых школах, поэтому наши китайские студенты всегда заинтересованы в том, чтобы достигать высоких результатов и получать сертификаты", - добавила Колпакова.

Донской институт ШТУ-ДГТУ открылся 18 июня 2019 года. Это совместная образовательная площадка Донского государственного технического университета и Шаньдунского транспортного университета. Ежегодно на первый курс поступают порядка 120 человек. В настоящее время в вузе учатся 737 студентов по трем совместным образовательным программам: "Строительство мостов и тоннелей", "Организация перевозок и управление на транспорте", "Компьютерные науки и технологии". Выпускники получают дипломы о высшем образовании российского и китайского образцов.