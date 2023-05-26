В Липецкой области ввели запрет на использование гражданами любых типов БПЛА и пиротехники

Исключения будут сделаны для беспилотников органов государственной власти и силовых структур

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Липецкой области ввели полный запрет на использование гражданами всех типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) любой массы и типа, а также салютов и пиротехники. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

"На оперативном штабе приняли решение к существующему ограничению на полеты БПЛА в Липецкой области добавить полный запрет на использование всех видов беспилотных судов любой массы и типа, а также салютов и пиротехнических изделий. Целесообразность таких мер поддержали все участники сегодняшнего заседания регионального оперштаба, большинство из которых - руководители правоохранительных ведомств", - написал он.

Как пояснил губернатор, исключения будут сделаны для беспилотников органов государственной власти и силовых структур, когда использование такой техники необходимо для обеспечения безопасности. "С пиротехникой - никаких исключений! Тотальный запрет. Поступает много жалоб от жителей, что вот опять поздно вечером где-то в городе грохотали. Что за хлопки? Что за вспышки? Людей прекрасно понимаю. Когда из соседних областей постоянно приходят тревожные новости, то взрывы салютов скорее нервируют", - добавил Артамонов.