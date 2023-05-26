"Гранд сервис экспресс" запустил ежедневный поезд Москва - Феодосия

По маршруту поезда проходят через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ) с пятницы запустил ежедневный рейс поезда "Таврия" между Москвой и Феодосией, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В этом году поезда "Таврия" перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" начали курсировать между Москвой и Феодосией с 26 мая. <...> Два поезда - одноэтажный состав №161/162 и двухэтажный 163/164 - будут курсировать по очереди, обеспечивая ежедневное сообщение между этими городами. Время отправления из Москвы - 14:50, время прибытия в Феодосию - на следующий день в 18:05. Из Феодосии они будут уходить в 22:00 и прибывать в Москву через день в 04:00. Время в пути в Крым займет 27 часов 15 минут, из Крыма - 30 часов", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в компании, поезд №163/164, который будет курсировать один раз в три дня, составлен, в частности, из двухэтажных купейных вагонов классами обслуживания 2К и 2Э, вагона-буфета, а также штабного купейного вагона, оборудованного для перевозки маломобильных пассажиров.

Поезд №161/162 состоит из одноэтажных плацкартных вагонов классом обслуживания 3Э, купейных вагонов (класс обслуживания 2К), а также штабного купейного вагона, оборудованного для перевозки маломобильных пассажиров.

По маршруту поезда проходят через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. На территории Крыма поезда делают остановки на станциях Керчь Южная - Новый Парк, Багерово, Семь Колодезей и Владиславовка.