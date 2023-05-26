Байден прервал выступление в Белом доме из-за потерявшей сознание баскетболистки

Врачи оказали спортсменке первую помощь, ее вывезли из зала в кресле-коляске

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден вынужден был в пятницу прервать на несколько минут свое выступление в Белом доме после того, как одна из спортсменок женской баскетбольной команды Университета штата Луизиана потеряла сознание на сцене.

Трансляцию выступления американского лидера, во время которого он поздравлял баскетболисток с победой в чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта, вели американские новостные телекомпании.

Врачи оказали спортсменке первую помощь, ее вывезли из зала в кресле-коляске. После возобновления выступления президент подчеркнул, что с упавшей в обморок спортсменкой все в порядке.