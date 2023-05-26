В Петербурге в начале июня запустят 16 дополнительных электричек

Они будут отправляться с Финляндского вокзала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Дополнительные пригородные электропоезда назначат в первые дни лета в Санкт-Петербурге. В период с 3 по 4 июня 16 дополнительных составов будут доставлять пассажиров к местам их отдыха, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Северо-Западной пригородной пассажирской компании".

"Для улучшения качества обслуживания пассажиров, а также обеспечения транспортной доступности в период празднования Святой Троицы с 3 по 4 июня назначаются дополнительные пригородные поезда на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги", - рассказали в пресс-службе, приведя список дополнительных поездов.

Все дополнительные поезда будут отправляться с Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге. На них пассажиры смогут отправиться на север к популярным местам отдыха - в Парголово с его Шуваловским парком или в Мельничный ручей.

Подробнее с расписанием поездов пассажиры могут ознакомиться на официальных порталах "РЖД".