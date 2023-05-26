Между Уфой и Сириусом начнет курсировать двухэтажный поезд

Для составов подготовили 50 купейных вагонов, оборудованных всем необходимым

ТАСС, 26 мая. Двухэтажный поезд из Уфы до станции Имеретинский курорт, расположенной на федеральной территории Сириус, начнет осуществлять прямые рейсы с 27 мая. Сообщение о старте нового маршрута появилось в Telegram-канале перевозчика в пятницу.

"Новый двухэтажный поезд отправится на Черноморское побережье из главного города Башкирии уже завтра. <…> Специально для составов этого поезда подготовлено 50 двухэтажных купейных вагонов, которые оборудованы всем необходимым для комфортных поездок: розетками, кондиционерами, современными санитарными комнатами", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что поезд 357/358 будет круглогодичным, отправляясь по отдельным датам: из Уфы в 7:18, а со станции Имеретинский Курорт в 18:51. В пути следования предусмотрены остановки в Самаре, Сызрани, Саратове, Волгограде, Краснодаре, Туапсе, Сочи, Адлере и других городах.

Ожидается, что за летний сезон поезд перевезет порядка 60 тыс. пассажиров, а до конца года - более 100 тыс.