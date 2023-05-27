27 мая, 02:15

На Западной Украине за сутки демонтировали два памятника советским солдатам

Монументы снесены в селах Радча и Квасово

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Два памятника советским воинам демонтировали за последние сутки в Закарпатской и Ивано-Франковской областях на западе Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

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Памятники были снесены в селах Радча Ивано-Франковской области и Квасово Закарпатской области. В среду сообщалось, что три таких монумента демонтировали в Закарпатской области и два во Львовской области. Днем позже на Львовщине были снесены еще два аналогичных памятника.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тысячи монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины сообщило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, на Украине за прошлый год демонтировали 28 памятников Александру Пушкину, девять - Максиму Горькому, четыре - Александру Суворову и еще четыре - Николаю Островскому. Также было снесено свыше 20 памятников советским солдатам. 

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