27 мая, 03:02

В Москве ожидаются облачная погода и до 22 градусов тепла

Атмосферное давление в столице составит 749 мм ртутного столба

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и температура воздуха до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируется 20-22 градуса тепла, в ночь на воскресенье - до плюс 7 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 19-24 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 5 градусов. 

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