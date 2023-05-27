В Погранслужбе сообщили, что с начала СВО в Россию пропустили 3,5 млн украинских граждан

Первый замдиректора - руководитель Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов рассказал, что вместе с территориальными органами безопасности усилили контроль на приграничной территории в пределах Брянской, Курской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей, а также в Крыму

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Более 3,5 млн граждан Украины перешли через границу на российскую территорию с начала проведения специальной военной операции. Об этом сообщил первый заместитель директора - руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью ТАСС ко Дню пограничника.

"В связи с обострением гуманитарной ситуации в районах ведения боевых действий организован въезд лиц, вынужденно покинувших свои места проживания. С начала специальной военной операции на российскую территорию пропущено свыше 3,5 млн украинских граждан", - сказал он.

Вместе с тем он отметил, что с началом проведения специальной военной операции на Украине "на российско-украинском участке государственной границы обострились угрозы военного характера, связанные с попытками совершения украинской стороной провокаций на границе и заброски на российскую территорию диверсионно-разведывательных групп". Так, напомнил он, "22 мая группировкой сил и средств Пограничной службы, Вооруженных сил РФ и Росгвардии пресечено вооруженное вторжение на территорию Грайворонского района Белгородской области украинского диверсионно-разведывательного формирования на бронетехнике".

"В этих условиях в соответствии с решением президента РФ осуществлено наращивание оперативного, боевого и технического потенциалов пограничных органов, приняты дополнительные меры по инженерно-техническому прикрытию государственной границы, включая создание системы оборонительных фортификационных сооружений. Совместно с территориальными органами безопасности усилен контрразведывательный режим на приграничной территории в пределах Брянской, Курской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей, а также в Республике Крым", - сообщил Кулишов.