Погранслужба ФСБ в 2022 году выявила 1,5 тыс. лиц, связанных с экстремизмом и терроризмом

По словам руководителя Погранслужбы ФСБ Владимира Кулишова, наибольшую опасность сейчас представляют сторонники украинских националистических организаций

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские пограничники в 2022 году выявили при попытке проникновения в Россию свыше 1,5 тыс. лиц, связанных с деятельностью террористических и экстремистских организаций. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель директора - руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью ко Дню пограничника.

"Угроза проникновения на российскую территорию членов международных террористических и экстремистских организаций сохраняется. Особую опасность в настоящее время представляют сторонники украинских националистических организаций, используемые спецслужбами Украины для осуществления диверсионно-террористических актов на территории России", - отметил Владимир Кулишов. "В прошедшем году пограничными органами выявлено более полутора тысяч лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности", - сказал он.

Кроме того, глава Погранслужбы ФСБ отметил, что на российско-украинском участке границы активизирована работа по пресечению противоправных действий преступных групп, специализирующихся на организации каналов контрабанды в Россию оружия, боеприпасов, военного имущества и наркотиков.

Ранее сообщалось, что в 2021 году пограничники выявили 787 иностранцев, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций, включая около 100 приверженцев "Исламского государства" и "Аль-Каиды" (запрещены в РФ), в 2020 году, когда границы закрылись из-за пандемии, - более 400 иностранцев, связанных с террористическими и экстремистскими организациям, в 2018 году на границе был пресечен въезд в РФ более 1,1 тыс. таких иностранных граждан.