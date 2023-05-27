Для гостей "Иннопрома" разработали горнопромышленные туры по предприятиям Урала

Делегацию также познакомят с достопримечательностями и уличными арт-объектами Екатеринбурга, туристическим ретропоездом "Уральский экспресс" и рельсовым автобусом в природный парк "Оленьи ручьи"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Горнопромышленные туры по предприятиям Урала будут организованы для гостей, которые приедут на международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом сообщила ТАСС директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

"У нас специально для гостей "Иннопрома" разработаны горнопромышленные туры на несколько предприятий. <…> Большая делегация Белоруссии приедет, для них тоже специальные программы разработаны. Плюсом еще, конечно, знакомство с городом Екатеринбургом", - сказала Туканова.

Также она добавила, что делегацию познакомят с фиолетовой линией, которая проходит через стрит арт объекты, и с красной линией, которая идет через основные достопримечательности города. Вместе с этим будут показаны железнодорожные маршруты региона. Речь идет о туристическом ретропоезде "Уральский экспресс" из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, рельсовом автобусе в природный парк "Оленьи ручьи", а также в Каменск-Уральский.

Выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и выступает главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. В текущем году выставка пройдет 10-13 июля. Белоруссия впервые примет участие в выставке в качестве страны-партнера.