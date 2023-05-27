В Якутии стобальникам по ЕГЭ выплатят по 100 тыс. рублей

Выплаты жителям региона за высший бал учредили в 2022 году

ЯКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Выплаты, учрежденные в 2022 году жителям Якутии, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов, будут продлены в этом году, сообщил в субботу глава региона Айсен Николаев.

В 2022 году, в год 100-летнего юбилея Якутской АССР, глава региона учредил единовременную выплату в 100 тыс. рублей для жителей региона, сдавших ЕГЭ на наивысший балл.

В субботу Николаев принял участие в последнем звонке выпускников средней общеобразовательной школы №6 в Якутске. "Для того, чтобы поддержать на самом деле лучших из лучших, потому что 100 баллов на ЕГЭ большой огромный труд для ребенка, для родителя, для всей школы, принял решение, что такая традиция впредь дальше будет продолжаться, и в этом году те дети, кто получит 100 баллов на ЕГЭ, получат 100 тыс. рублей от республики", - сказал глава Якутии.

Он уточнил, что в 2022 году 100 баллов на ЕГЭ получили 22 выпускника, причем один из них стал стобальником по двум предметам.