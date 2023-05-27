Глава Погранслужбы: число пытающихся нелегально попасть через РФ в Европу не снижается

В 2022 году пограничными органами выявлено более 650 таких мигрантов, отметил генерал армии Владимир Кулишов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Число мигрантов, которые пытаются нелегально попасть в РФ, в том числе мигрировать затем в страны Европы, не сокращается. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель директора - руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью накануне Дня пограничника.

"Не снижается количество попыток незаконного пересечения государственной границы иностранными гражданами, следующими в Российскую Федерацию с миграционными целями, в том числе использующими территорию России в качестве транзитной для убытия в страны Западной и Северной Европы, - отметил он. - В прошлом году пограничными органами выявлено более 650 мигрантов (пытавшихся через РФ попасть в европейские страны - прим. ТАСС), пресечена противоправная деятельность 25 организаторов каналов незаконной миграции и их пособников".

Кроме того, сохраняются тенденции в попытках контрабандного перемещения товаров через границу. "Предпринимаются попытки незаконного перемещения через государственную границу товаров, грузов и стратегического сырья: на прибалтийском направлении - табачных изделий, на юго-западном - горюче-смазочных материалов, спиртосодержащей продукции и лекарственных препаратов, на восточном - леса, минералов и драгоценных металлов, а также дериватов диких животных и растений. В прошлом году на указанных направлениях изъято стратегически важных товаров и ресурсов на сумму более 550 млн рублей", - сказал глава Погранслужбы ФСБ.