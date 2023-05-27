Российские пограничники зафиксировали рост числа перемещений через границу после пандемии

Первый заместитель директора - руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов сообщил, что обстановка в пунктах пропуска "остается динамичной"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские пограничники отмечают продолжающийся рост числа пересечений государственной границы гражданами и транспортом. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель директора - руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью ко Дню пограничника.

По его словам, обстановка в пунктах пропуска на государственной границе "остается динамичной, что преимущественно связано с ростом объема международных грузовых и пассажирских перевозок, обусловленным снятием ранее установленных ограничительных мер на пересечение границы". "Количество пропущенных через государственную границу лиц и транспортных средств в прошедшем году увеличилось на 22% и 31% соответственно", - рассказал Кулишов.

Годом ранее Погранслужба ФСБ приводила данные, что в 2021 году на 35% выросло число перемещений через границу на въезд и выезд граждан и на 9% - транспортных средств, достигнув показателей свыше 66 млн российских и иностранных граждан и более 11,4 млн транспортных средств. Прошлогодние показатели достигли 80 млн перемещений через границу граждан и почти 15 млн - пересекших границу транспортных средств. Это составило почти половину показателей допандемийного 2019 года, когда границу пересекли 163 млн человек и 24 млн единиц автотранспорта. 10 лет назад, в 2013 году, границу пересекли почти 173 млн человек и 29 млн автомобилей.

Как рассказал Кулишов, в минувшем году "в ходе пограничного контроля в пассажиропотоке выявлено более 33 тыс. иностранных граждан, въезд которым в Российскую Федерацию не разрешен, а также свыше 3 тыс. лиц, находившихся в международном и федеральном розыске".