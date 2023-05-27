Число приезжающих в Россию европейцев в 2022 году сократилось на треть

Руководитель Погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов сообщил о значительном росте числа поездок в РФ граждан Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Ирана и Китая

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Число европейцев, приезжающих в Россию из недружественных стран, в минувшем году сократилось на треть. Об этом сообщил первый заместитель директора - руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью ТАСС накануне Дня пограничника.

"В связи со свертыванием сотрудничества между Российской Федерацией и странами Евросоюза, занявшими откровенно антироссийскую позицию в российско-украинском конфликте, количество граждан европейских стран, в первую очередь Франции, Германии, Италии и Польши, посещавших Россию, снизилось на треть. При этом число поездок в нашу страну граждан Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Ирана и Китая значительно возросло", - сообщил руководитель Погранслужбы ФСБ, отвечая на вопрос агентства.