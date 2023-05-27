Движение "Бессмертный полк России" в 2023 году откроет отделения во всех новых регионах

Руководитель исполкома движения Наталья Шадрина сообщила, что первое отделение уже заработало в ДНР

ВОЛГОГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Отделения общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" планируется открыть в 2023 году в четырех новых регионах РФ, первое уже заработало в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщила руководитель исполкома движения Наталья Шадрина.

"Мы сейчас открываем новые отделения в новых регионах. <...> На данный момент уже открыто в Донецкой Народной Республике региональное отделение. И сейчас мы на пути создания регионального отделения в Луганской Народной Республике, наладили взаимодействие с Запорожской областью и по Херсону (Херсонской области - прим. ТАСС), надеемся, в ближайшее время сможем организовать полноценную работу. Люди у нас уже есть, в работу они активно включились", - сказала собеседница агентства, уточнив, что отделения "Бессмертного полка" во всех четырех регионах в планах открыть в 2023 году.

Она отметила, что в конце года для активистов движения из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей запланировано образовательное мероприятие, оно пройдет в Ростове-на-Дону. Наталья Шадрина пояснила, что ранее общественная деятельность в новых регионах не была активной, однако в рамках "Бессмертного полка" и других патриотических проектов с ними уже не первый год идет взаимодействие в дистанционном формате.

Сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России", депутат Государственной думы Елена Цунаева в беседе с корреспондентом ТАСС уточнила, что жителей новых регионов РФ будут приглашать на мероприятия для того, чтобы найти команду активистов, которые будут продвигать патриотические проекты. "Мы знаем, что принимается горячо сама идея "Бессмертного полка" в новых территориях. Важно найти людей, которые готовы не только пойти с шествием "Бессмертного полка" 9 мая, а готовы заниматься популяризацией идеи. Наше движение - это не только подготовить само шествие", - сказала она.

"Бессмертный полк России" - всенародное движение, появившееся по инициативе граждан. Шествия "Бессмертного полка" регулярно проходят в городах России, а также странах ближнего и дальнего зарубежья в День Победы 9 мая начиная с 2012 года, когда первая акция в современном формате состоялась в Томске. В 2023 году из-за соображений безопасности в традиционном формате шествие "Бессмертного полка" в России не проводилось, однако в регионах прошли альтернативные мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне.