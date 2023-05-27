Руководитель Погранслужбы РФ: две трети незаконного промысла приходятся на Тихий океан

По словам Владимира Кулишова, в 2022 году в Тихоокеанском регионе выявили порядка 900 нарушений природоохранного законодательства

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Две трети всех нарушений в сфере добычи рыбы и других видов водных биоресурсов в российских морях приходится на Тихоокеанский регион. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель директора - руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью ко Дню пограничника.

"В 2022 году в Тихоокеанском регионе выявлено порядка 900 нарушений природоохранного законодательства, связанных с незаконным промыслом ценных и особо ценных видов морских биоресурсов, что составляет около 65% от общего количества нарушений, пресеченных пограничными органами на морских направлениях. Задержаны 17 судов, 226 маломерных плавсредств и 123 автотранспортных средства. Изъято 88 тонн ценных видов морских биоресурсов, около 2 тонн осетровой икры. В естественную среду обитания выпущено более 27 тыс. экземпляров ценных видов", - сказал он.

"Для сравнения, в Арктике выявлено 325 нарушений (23%), на Балтике - 28 (2%), в Азово-Черноморском регионе - 78 (6%)", - заметил Кулишов.

Противоправная деятельность в сфере рыболовства преимущественно связана с незаконной добычей особо ценных и ценных видов морских биоресурсов - крабов, осетровых и лососевых видов рыб. В 2022 году пограничники выявили свыше 6 тыс. нарушений, задержали 20 судов и 369 маломерных средств, конфисковали свыше 130 тонн, выпущено в естественную среду более 187 тыс. экземпляров ценных видов биоресурсов. Так, в Каспийском регионе, в том числе совместно с казахстанскими и азербайджанскими партнерами, задержано более 1 800 нарушителей, изъято 560 км рыболовных сетей, в среду обитания выпущено более 1 900 осетровых и 54 тыс. частиковых видов рыб.

При этом глава Погранслужбы ФСБ отметил уход в прошлое старой проблемы использования "удобных флагов" - когда российские рыбаки отправлялись в море под флагами других стран, экономя на выплате налогов, контроле за состоянием судна и условиями работы экипажа. "В результате принятых пограничными органами мер по пресечению трансграничной преступности с 2018 года суда под "удобными" флагами в поле зрения береговой охраны не попадали, попытки их захода в территориальное море и исключительную экономическую зону Российской Федерации нами не фиксировались", - отметил Кулишов.