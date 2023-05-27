27 мая, 07:35
Военная операция на Украине

КПРФ почтила минутой молчания 32 погибших в СВО членов партии

Лидер партии Геннадий Зюганов отметил, что военнослужащие "хранили верность своему воинскому, партийному и гражданскому долгу, остались преданными Родине патриотами, стали настоящими народными героями"

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 27 мая. /ТАСС/. КПРФ почтила в субботу память 32 членов партии, погибших в ходе специальной военной операции, на совместном пленуме Центрального комитета и центральной контрольно-ревизионной комиссии.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Смертью храбрых пали уже 32 наших товарища-активиста. <...> До последнего вздоха они хранили верность своему воинскому, партийному и гражданскому долгу, остались преданными Родине патриотами, стали настоящими народными героями, о которых не забудут потомки. Предлагаю почтить их светлую память минутой молчания", - сказал в ходе пленума лидер КПРФ Геннадий Зюганов, перечислив фамилии погибших.

В субботу в оздоровительном комплексе "Снегири" проходит совместный пленум Центрального комитета и центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. На заседании с докладом выступит лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Глава партии намерен рассказать о задачах КПРФ по борьбе с фашизмом и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Теги:
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссияКПРФВоенная операция на Украине
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