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Военная операция на Украине

Мэр Северодонецка сообщил о доставке 10 тонн гуманитарной помощи

Николай Моргунов поблагодарил за это вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову

ЛУГАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова доставила в Северодонецк Луганской Народной Республики (ЛНР) 10 тонн гуманитарной помощи. Об этом в субботу сообщил мэр города Николай Моргунов.

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"26 мая Северодонецк посетили заместитель председателя Госдумы, заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова вместе с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым. <…> Отдельное спасибо за доставленную гуманитарную помощь в виде 10 тонн средств гигиены и продуктов долгого хранения", - написал он в Telegram-канале.

В ходе рабочего визита в ЛНР Кузнецова также встретилась с врио главы республики Леонидом Пасечником. По словам Пасечника, на встрече с представителями властей региона обсудили "вопросы взаимодействия по расследованию преступлений киевского режима в отношении детей Донбасса" и формирование соответствующей комиссии в Госдуме. "Задача государства - предотвратить кровавые преступления против нашего подрастающего поколения, защитить их любой ценой. Поэтому создание такой комиссии крайне необходимо", - сообщил Пасечник в Telegram-канале.

Он отметил, что за девять лет военного конфликта в регионе в результате обстрелов со стороны ВС Украины погибли 56 детей. 

Теги:
УкраинаРоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаПасечник, Леонид ИвановичВоенная операция на Украине
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