В загородном лагере в Калмыкии на лето разместят центр военно-спортивной подготовки

Обучение пройдут 450 курсантов

ЭЛИСТА, 27 мая. /ТАСС/. Региональное отделение Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, открывшееся в Элисте на базе Политехнического колледжа, на летнее время будет размещено в загородном оздоровительном лагере "Лесная сказка". Обучение пройдут 450 курсантов, сообщила ТАСС в субботу министр образования и науки Калмыкии Булган Ангирова.

"Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи открылся на базе Политехнического колледжа. На время летних каникул по поручению главы республики Бату Хасикова Центр будет временно размещен в детском загородном лагере "Лесная сказка". Летом в Элисте жара, раскаленный асфальт, а за городом на природе курсанты смогут в комфортных условиях и проходить подготовку, и отдыхать, и укреплять здоровье. Старт детской оздоровительной кампании в республике будет дан 5 июня", - сказала она.

Планируется провести подготовку 450 курсантов, запустив 3 смены по 150 детей в каждой. Министр уточнила, что воспитанники центра будут изучать историю России, основы огневой и инженерной подготовки, тактической медицины, робототехники, учиться управлять БПЛА, проходить физическую и психологическую подготовку. Региональное отделение Центра в Калмыкии возглавил начальник калмыцкого штаба "Юнармии", ветеран боевых действий и участник СВО Чимид Джангаев. Наставники центра - это кадровые военные или сотрудники силовых структур в отставке, имеющие большой профильный опыт, проверенный боевыми действиями. Все они прошли спецобучение.

"Проект в первую очередь несет серьезную образовательную миссию. Помимо того, что ребята получат большое количество навыков, они воспитают в себе гражданскую сознательность и ответственность, станут одной дружной, мощной командой", - написал в своем Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.

Республика направит на летнюю оздоровительную кампанию почти 38,7 млн рублей, планируется оздоровить свыше 7 тыс. детей.

Пилотные региональные отделения Центра военной подготовки разместились в 12 регионах, в частности, в Бурятии, Донецкой Народной Республике, Калмыкии, Татарстане, в Чеченской Республике, Хабаровском крае. В первом наборе к учебе приступают более 2 тыс. человек. Курсанты получат опыт огневой, тактической и инженерной подготовок, организации связи, полевой медицины и управления беспилотниками. Срок обучения составит от трех недель до трех месяцев в зависимости от программы.