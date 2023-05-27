В Петербурге Матвиенко возложила цветы к Медному всаднику в честь 320-летия города

Эту традицию инициировал в 1803 году император Александр I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу вместе с руководством Санкт-Петербурга возложила цветы к подножию Медного всадника на Сенатской площади в честь 320-й годовщины со дня основания города, передает корреспондент ТАСС. Эту традицию инициировал в 1803 году император Александр I, с тех пор она не прерывалась.

В торжественной церемонии приняли участие члены правительства и депутаты законодательного собрания города, члены общественных организаций и почетные граждане Петербурга.

По завершению церемонии солдаты роты почетного караула штаба Западного военного округа прошли торжественным маршем по Адмиралтейской набережной. Перед церемонией на Сенатской площади губернатор Александр Беглов почтил память основателя города - императора Петра I и возложил цветы к его могиле в соборе Петропавловской крепости. На cтрелке Васильевского острова зажгли факелы Ростральных колонн.

Праздничная программа

Санкт-Петербург в субботу отмечает 320-й день рождения, в праздничной программе - фестиваль огня с участием пиротехников из разных стран, праздник мороженого, а также выставки, спектакли и множество других событий.

Ключевым мероприятием станет гала-концерт звезд оперной сцены "Классика на Дворцовой". На Сенатской площади установили большие экраны, где в течение дня будут транслироваться видеооткрытки "Признание в любви" с поздравлениями от почетных граждан Санкт-Петербурга и деятелей культуры стран СНГ.