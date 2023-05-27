27 мая, 09:36

Папа Римский возобновил проведение аудиенций

Приемы были прерваны из-за состояния здоровья понтифика

ВАТИКАН, 27 мая. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, отменивший в пятницу все приемы из-за плохого самочувствия, в субботу возобновил проведение аудиенций. Как сообщает агентство ANSA, в субботу он принял в Апостольском дворце участников конференции, организованной журналом "Католическая цивилизация" совместно с Джорджтаунским университетом.

Во время беседы с ними понтифик напомнил, что среди его любимых писателей - Данте Алигьери и Федор Достоевский. "Слова писателей помогли мне понять себя, мир, мой народ, лучше понять человеческое сердце, мою жизнь в вере и мою пастырскую работу", - приводит агентство его слова.

В пятницу служба печати Святого престола сообщила, что 86-летний Франциск не принимал посетителей "из-за лихорадочного состояния". Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин указал, что Папа Римский "устал, в четверг у него был очень насыщенный день". В целом понтифик, как он сам заявлял в последних интервью, не жалуется на здоровье, которое соответствует возрасту.

Ожидается, что 29 мая на аудиенции он примет президента Италии Серджо Маттареллу. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)Ватикан
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