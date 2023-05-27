Кабмин внесет в Госдуму законопроект о расширении полномочий Росздравнадзора

Ведомству могут предоставить полномочия по проведению "проверок соблюдения органами государственной власти субъектов РФ порядка, в том числе в части полноты, достоверности, актуальности внесенных сведений, и сроков представления информации в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство России внесет в Госдуму законопроект, согласно которому полномочия Росздравнадзора будут расширены. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина РФ.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 88 и 911 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Как поясняется на сайте, согласно законопроекту, Росздравнадзору могут быть предоставлены полномочия по проведению "проверок соблюдения органами государственной власти субъектов РФ порядка, в том числе в части полноты, достоверности, актуальности внесенных сведений, и сроков представления информации в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, содержащую сведения о медицинских организациях и лицах, которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности".