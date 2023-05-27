Директор "Ленкома" рассказал об улучшении состояния Панфилова после инсульта

Ему предстоит реабилитация, сообщил Марк Варшавер

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Состояние народного артиста РСФСР и режиссера Глеба Панфилова, госпитализированного ранее с инсультом и пневмонией, улучшилось. На днях его должны перевести в реабилитационное отделение, сообщил ТАСС директор театра "Ленком" Марк Варшавер в субботу.

"Хочется надеяться на то, что Глебу Анатольевичу Панфилову - большому режиссеру, который поставил в "Ленкоме" несколько спектаклей, народному артисту - <…> наконец стало лучше. Надеемся, что его уже днями переведут в реабилитационное отделение и будут восстанавливать его организм. Это уже положительная информация", - сказал он.

Варшавер также пожелал Панфилову скорее вернуться к нормальной жизни.

11 мая стало известно, что Глеба Панфилова доставили в НИИ имени Склифосовского с инсультом.

Глебу Панфилову 89 лет. Режиссер и автор сценария фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Иван Денисович", "Мать" и других. Обладатель наград всех крупнейших киносмотров - в Локарно, Венецианского, Каннского, Берлинского и Московского международного фестивалей, лауреат премии "Ника" и "Золотой орел". Был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая ушла из жизни в начале 2023 года.