В Пскове на фестивале пройдут мастер-классы по приготовлению национальных блюд

Мероприятие состоится в парке "Строителей"

ТАСС, 27 мая. Мастер-классы по приготовлению национальных блюд пройдут на гастрономическом фестивале "Моя еда", который открылся в субботу, 27 мая, в Пскове. Жители и гости города познакомятся с традициями национальной кухни представителей разных народов, проживающих на территории Псковской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В парке "Строителей" Пскова пройдет гастрономический фестиваль "Моя еда". <...> Гости фестиваля узнают, как приготовить национальное татарское блюдо кыстыбай с картошкой. Попробуют популярные блюда еврейской кухни - форшмак и хумус. Вкусят легенду армянской кухни - долму и шашлык. Насладятся вкусом настоящих белорусских драников и колдунов, а также узнают рецепт холодника. Поймут, что такое настоящий дагестанский хинкал, и полакомятся фирменным сыром народа Сету", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одни из лучших шеф-поваров Пскова соберутся в этот день на площадке, чтобы продемонстрировать свое мастерство и провести мастер-классы для каждого желающего. Проект реализуется за счет средств регионального конкурса субсидий социально ориентированных некоммерческих организаций.

Организаторы фестиваля: театрально-концертная дирекция Псковской области, ПРОМО "Равные возможности" при поддержке правительства Псковской области и регионального комитета по культуре.