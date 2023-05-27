В Египте археологи обнаружили древние мастерские по бальзамированию

Найденные помещения относятся к началу эпохи Птолемеев

КАИР, 27 мая. /ТАСС/. Две специальные мастерские, которые использовались в Древнем Египте для бальзамирования, были открыты в историко-археологическом комплексе Саккара, расположенном в нескольких десятках километров к югу от Каира. Об этом в субботу сообщил министр туризма и по делам древностей Египта Ахмед Исса.

"Археологическая экспедиция обнаружила две наиболее крупные из известных до сегодняшнего дня и хорошо сохранившиеся мастерские, в которых тысячелетия назад проводилось бальзамирование", - отметил министр. Он пояснил, что одна из них предназначалась для бальзамирования человеческих тел, во второй изготавливались мумии священных животных.

Обнаруженные помещения относятся к началу эпохи Птолемеев (300-е годы до нашей эры). В первом из них находятся несколько залов и настилов длиной от 1 м до 2 м, а также множество керамических сосудов, использовавшихся во время бальзамирования. Здесь же учеными были найдены несколько видов смол, хирургические и иные специальные инструменты для проведения особых манипуляций при подготовки тел к мумификации. Помещение для бальзамирования животных значительно меньше по площади, но и в нем археологи смогли раскопать десятки предметов, относящихся к той же сфере деятельности древних египтян.

Египетский министр также сообщил об открытии в Саккаре двух гробниц высокопоставленных государственных чиновников, один из которых занимал должность ответственного за строительство системы каналов во времена пятой династии Древнего царства (около 2400 года до нашей эры), другой был жрецом храма богини плодородия Кадеш во времена 18-й династии Нового царства (приблизительно 1500-1300 годы до нашей эры). Обе погребальные камеры украшены иероглифическими письменами о былых заслугах усопших, на стенах - росписи, повествующие о повседневной жизни в Древнем Египте.