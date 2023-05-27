Запрещенный в служении протоиерей Леонид Калинин признал, что, "видимо, совершил ошибку"

Протоиерея запретили в священнослужении "в связи с воспрепятствованием принесению в кафедральный соборный храм Христа Спасителя города Москвы иконы "Святая Троица" преподобного Андрея Рублева для молитвенного поклонения в праздник Святой Пятидесятницы" 4 июня

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Бывший глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви протоиерей Леонид Калинин, освобожденный патриархом Кириллом от занимаемых должностей и запрещенный в служении в связи с ситуацией вокруг иконы "Троица" Андрея Рублева, признал, что, "видимо, совершил ошибку". Об этом он сказал в субботу ТАСС.

"Я решения своего руководства не комментирую. Если такое решение было принято - значит, оно продумано. Поэтому я принимаю спокойно и прошу молитв всех, кто меня любит и знает. Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь. Видимо, совершил какую-то ошибку", - сказал Калинин.

В субботу на сайте РПЦ появилось сообщение о том, что протоиерей Леонид Калинин указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 26 мая освобожден от должности настоятеля столичного храма священномученика Климента, Папы Римского, и запрещен в священнослужении. Уточнялось, что такое решение принято "в связи с воспрепятствованием принесению в кафедральный соборный храм Христа Спасителя города Москвы иконы "Святая Троица" преподобного Андрея Рублева для молитвенного поклонения в праздник Святой Пятидесятницы" 4 июня. Также сообщалось, что Калинин освобожден от должностей председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ, епархиального древлехранителя Московской епархии и члена Патриаршего совета по культуре.

15 мая стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать икону "Святая Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая пресс-служба Министерства культуры РФ сообщила, что икону планируется выставить 4 июня, на православный праздник Троицы, в храме Христа Спасителя, где будет экспонироваться две недели, после этого ее направят на плановую реставрацию, а затем переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Позже в ведомстве уточнили, что прорабатывают "все необходимые меры по обеспечению сохранности древнего и особо ценного памятника истории и культуры".