В Калужской области для фестиваля "Архстояние Детское" создадут аллею тотемов

Высота объектов составит 3 м

КАЛУГА, 27 мая. /ТАСС/. Тотемы станут новым арт-объектом для фестиваля современного искусства "Архстояние Детское". Идею предложил хедлайнер мероприятия - художник Дмитрий Шабалин, сообщила в субботу ТАСС пресс-служба арт-парка.

"Аллея из тотемов высотой около 3 м - это самый большой арт-объект не только в истории "Архстояния Детского", но и в практике автора. Фестиваль пройдет с 23 по 25 июня в Никола-Ленивце, его тема - "Все просто". Это единственный в России фестиваль современного искусства для семей с детьми такого масштаба", - рассказали в пресс-службе.

При помощи тотемов хедлайнер представит гостям многоуровневую мифологию детства с персонажами и героями, мирами и фантазиями. "Вдохновением для меня послужили идеи русского космизма, фантазии о мире будущего, загадки цивилизаций древности, а также простые детские воспоминания. Тотем уже не просто идол или объект поклонения, а целый механизм, собранный из "артефактов детства" - будто деталей конструкторов, игрушек, спинеров. Каждый тотем можно "запустить" как космический аппарат, к тотемам можно прикоснуться, как ко многим объектам в арт-парке, они мобильные", - сказал Шабалин.

Кроме этого, новым постоянным арт-объектом на площадке Никола-Ленивца станут качели "Облачко", придуманные восьмилетней жительницей Краснодара, победившей в открытом конкурсе фестиваля. В пресс-службе арт-парка уточнили, в течение всего мероприятия будет работать тотальная мастерская, где каждый сможет попробовать себя в роли художника.

Арт-парк Никола-Ленивец считается самым большим арт-парком Европы, который находится вокруг одноименной деревни в Калужской области. В создании объектов участвовали как художники и архитекторы международного уровня, так и местные жители, идеолог проекта - художник Николай Полисский.

Шабалин - молодой художник, стал известен благодаря своим объектам - ярким и вызывающим маскам, собранным из разных предметов: детских игрушек, винтажной бижутерии, сувениров, значков и камней. Участник Международной биеннале декоративно-прикладного искусства (Париж, 2017).