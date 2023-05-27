В Праге почтили память героев Сопротивления, уничтоживших 81 год назад наместника Гитлера

Депутаты национального парламента и представители муниципальных властей чешской столицы возложили венки к памятнику

ПРАГА, 27 мая. /ТАСС/. Церемония в честь героев Сопротивления, совершивших 81 год назад покушение на наместника Адольфа Гитлера в Чехии и шефа политической полиции Третьего рейха Рейнхарда Гейдриха, состоялась в субботу в Праге. Представители руководства Чехии и общественности почтили память семерых патриотов-десантников, устранивших одного из главных нацистских палачей, ответственного, в частности, за ужасы холокоста.

В 81-ю годовщину покушения, совершенного 27 мая 1942 года, к памятнику его непосредственным исполнителям, установленному в Праге в том месте, где оно произошло, венки возложили, в частности, депутаты национального парламента и представители муниципальных властей чешской столицы. В своих речах они подчеркнули необходимость напоминать молодым поколениям об ужасах войны и помнить подвиг героев антигитлеровского Сопротивления.

Покушение на Гейдриха, в результате которого он был смертельно ранен и вскоре умер, стало одной из самых ярких страниц в истории европейского Сопротивления. В ответ на эту операцию по оккупированной нацистами Чехии прокатилась волна жесточайших репрессий. Именно тогда, например, получила печальную известность деревня Лидице близ Праги. Все 199 проживавших там мужчин были расстреляны, а женщины и дети отправлены в концлагеря и на принудительные работы в Германию.