В парках Херсонской области по проекту "Единой России" появились три открытые библиотеки

Книги были собраны жителями Воронежской области

ГЕНИЧЕСК, 27 мая. /ТАСС/. Первые три открытые библиотеки начали работу в парках Геническа и поселка городского типа Новотроицкое Херсонской области в рамках проекта регионального отделения "Единой России". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе реготделения партии в субботу.

"В общероссийский день библиотек, 27 мая, в Херсонской области заработал проект регионального отделения партии Единая Россия "Открытая библиотека". В парках Геническа и поселка городского типа Новотроицкое появились первые три открытые библиотеки, где любой желающий может взять книгу на русском языке, а также принести и положить туда свою любимую книгу, чтобы ее могли прочитать другие", - отмечается в сообщении.

Две открытые библиотеки появились в парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко в Геническе, еще одна - в парке "Сайгон" в Новотроицком. В библиотеки доставили сборники стихов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, произведения Михаила Зощенко, Алексея Толстого, Константина Паустовского и других авторов. Книги были собраны жителями Воронежской области.

"Идея создания открытой библиотеки появилась в тот момент, когда мы начали развозить книги по самым разным районам Херсонщины. Поняли, что литературы на русском языке не хватает. И решили устанавливать вот такие библиотеки в парках", - отметил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Игорь Кастюкевич.

Он также выразил надежду, что такие открытые библиотеки появятся со временем во всех парках Херсонской области.