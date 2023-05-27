Голикова заявила, что академия "Меганом" позволит молодежи реализовать себя на благо РФ

По словам вице-премьера, открытие такого образовательного центра является значимым событием для всех молодых людей страны

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Академия творческих индустрий "Меганом" арт-кластера "Таврида", созданная при непосредственном участии Росмолодежи, реализует новую концепцию образовательной среды для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий. Такие образовательные центры позволят творческой молодежи получить новые знания и реализовать себя, заявила вице-премьера РФ Татьяна Голикова в видеообращении к участникам открытия академии, сообщается в субботу на сайте правительства.

"Я уверена, что самые настойчивые, энергичные и талантливые обязательно получат возможность обучаться в академии. Такие образовательные центры, как академия "Меганом", позволят вам получить новые знания и реализовать себя на благо нашей страны и в будущем создать новый образ творческих индустрий в России", - приводятся слова Голиковой.

Она отметила, что открытие такого образовательного центра является значимым событием для всех молодых людей России. Его создание стало возможным благодаря национальному проекту "Образование".

По словам Голиковой, это площадка, где можно будет получить профессиональное образование и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими корпоративными партнерами. В качестве наставников выступают признанные лидеры, эксперты и крупнейшие организации - те, кто действительно знает индустрию изнутри, могут и готовы передать знания, помочь погрузиться в профессию, отметила вице-премьер.

"Сегодня перед молодыми людьми стоит сложная задача - молниеносно реагировать на те вызовы, которые возникают ежечасно. Ни для кого не секрет, что одного образования, даже самого хорошего, недостаточно, чтобы строить профессиональную и творческую карьеру, быть востребованным, идти в ногу со временем. Для этого необходимо постоянно учиться, познавать, открывать новые грани своего дела и смежных профессий. Государство создает все условия, чтобы вы могли учиться на протяжении всей жизни", - подчеркнула Голикова.

Она пожелала участникам мероприятия новых открытий, успехов и вдохновения.