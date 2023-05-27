Украинская полиция запретила УПЦ крестный ход, сославшись на военное положение

Правоохранители составили административные протоколы на организаторов крестного хода в Банченский мужской монастырь

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Полиция запретила канонической Украинской православной церкви (УПЦ) провести крестный ход в Черновицкой области на западе страны, сославшись на запрет массовых собраний в связи с военным положением. Об этом сообщил в субботу украинский Союз православных журналистов (СПЖ) на своем сайте.

Правоохранители составили административные протоколы на организаторов крестного хода в Банченский мужской монастырь. В полиции подчеркнули, что крестные ходы на территории Украины в период действия военного положения запрещены, передает СПЖ.

"Решением Совета обороны Черновицкой области от 12 августа 2022 года запрещено проведение крестных ходов. В отношении организатора и соорганизатора крестного хода составлены административные материалы по статье 185-1 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций) кодекса Украины об административных нарушениях. Вместе с тем полиция обеспечила публичный правопорядок и безопасность дорожного движения", - приводит СПЖ заявление полиции Черновицкой области.

Ранее Черновицко-Буковинская епархия УПЦ сообщила в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что крестный ход в мужской Вознесенский монастырь в селе Бачены был перенесен из-за военного положения.

Военное положение было введено на Украине 24 февраля 2022 года. В мае 2023 года военное положение было продлено сроком на 90 дней, до 18 августа. Военное положение предусматривает запрет на изменение конституции, проведение выборов, референдумов, забастовок, массовых собраний и акций.