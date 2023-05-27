Число кибератак на цифровые ресурсы Татарстана выросло в 10 раз

В первом квартале 2023 года зарегистрировали 375 тыс. инцидентов, сообщил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин

КАЗАНЬ, 27 мая. /ТАСС/. Количество кибератак на цифровые ресурсы Татарстана с начала 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в субботу сообщил ТАСС глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

"Если говорить о 2023 годе по отношению к 2021 году - [число кибератак] выросло в 120 раз. <...> Если говорить о 2023 к 2022 году, выросло в 10 раз. <...> Если раньше за весь год в 2021 году у нас было 70 тыс. инцидентов, то только в первом квартале 2023 года - 375 тыс. инцидентов. Соответственно, по ожидаемым прогнозам, более 1 млн инцидентов в год", - сказал он.

В марте 2022 года по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова в республике был создан штаб по противодействию кибератакам, который ведет работу в том числе на крупнейших татарстанских предприятиях.