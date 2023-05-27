YouTube заблокировал канал Ura.ru

Его редактор Михаил Титов назвал причиной блокировки видео про референдумы в новых регионах России

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт российского информационного интернет-агентства Ura.ru, сообщается в субботу на сайте издания.

Как отметил редактор канала Ura.ru Михаил Титов, причиной блокировки стало видео про референдумы в новых регионах России. "Первый страйк мы получили 3 мая за прошлогоднее видео с заявлением администрации Херсонской области о проведении референдума о вхождении в состав РФ. Второй - 12 мая за видео с рассказом о том, что изменится в ЛНР и ДНР после референдумов о присоединении к России. Там не было жестких кадров или призывов, только заявления чиновников и факты. Третий страйк и автоматическую блокировку мы получили сегодня с формулировкой "нарушение правил", - приводятся его слова на сайте.

Титов также отметил, что сейчас агентство уже создало новый канал на видеохостинге.

Ранее в Роскомнадзоре сообщали ТАСС, что ведомство зафиксировало уже девять фактов проявления цензуры в отношении российских СМИ, общественных организаций и деятелей со стороны зарубежных интернет-площадок с начала 2023 года.