27 мая, 14:02,
обновлено 27 мая, 14:23

Путин учредил орден Гагарина

Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Он будет присуждаться за успехи в космической сфере

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ввел новую государственную награду - орден Гагарина. Соответствующий указ главы государства опубликован в субботу.

Как следует из документа, орден будет присуждаться за заслуги в космонавтике, например, за успешный пилотируемый полет корабля. Также награду будут вручать за выдающиеся успехи в подготовке ученых, инженеров и других специалистов в этой сфере, за достижения в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, в создании и внедрении новых технологий, в проведении исследований.

Еще одно основание - заслуги в реализации госполитики в области космоса, в том числе в интересах обороны и безопасности РФ.

За такие достижения награду могут получить граждане России. Но ее может быть удостоен и иностранец - "за эффективное участие в международном сотрудничестве с РФ в области исследования и использования космического пространства". Статус также позволяет присуждать орден коллективам организаций за большие достижения в космической деятельности. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГагарин, Юрий Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
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