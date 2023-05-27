Вертолетчики МЧС Белоруссии приступили к тушению пожаров в Турции

Как отметили в ведомстве, "решение об отправке в Турцию вертолета Ми-8 и группы специалистов было принято президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко"

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Белорусские спасатели на вертолете Ми-8 прибыли в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии.

"Сегодня экипаж белорусских спасателей на вертолете Ми-8 прибыл в Турецкую Республику для оказания помощи в тушении лесных пожаров", - говорится в тексте.

В ведомстве напомнили, что "решение об отправке в Турцию вертолета Ми-8 и группы специалистов было принято президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко".

В прошлом году на территории Турции для тушения пожаров задействовались два вертолета Ми-8 и один Ми-26 МЧС Белоруссии. Белорусские спасатели принимали участие в тушении крупных лесных пожаров в районах Аланьи, Антальи, Измира, Каша, Мармариса и Сеферихисара. В общей сложности было выполнено 265 вылетов с общим налетом 460 часов, на очаги пожаров сброшено 4,8 тыс. тонн воды. В 2021 году в ходе ликвидации пожаров в Турции вертолетчики МЧС Белоруссии выполнили 295 вылетов на тушение.