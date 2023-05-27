Глава МВД сообщил о росте количества киберпреступлений в России

При этом темпы роста снизились

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Количество кибепреступлений в России продолжает увеличиваться, хотя темпы его роста резко сократились по сравнению с предыдущими годами. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в показанном в субботу интервью программе "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия-24" по итогам визита в Саудовскую Аравию по приглашению саудовского коллеги.

"У нас продолжает увеличиваться количество киберпреступлений. Да, не такими темпами, потому что несколько лет назад эти темпы просто в геометрической прогрессии возрастали. Сейчас эти темпы резко снизились", - сказал он.

Колокольцев отметил, что во всем объеме совершаемых преступлений доля киберпреступлений составляет почти треть, как правило, речь идет о хищениях. "И я могу сказать, что почти 99% (а если быть точнее, то 98,9%) всех киберпреступлений выявляют именно сотрудники МВД. И поэтому я могу подтвердить, что мы делаем все от нас зависящее, чтобы побороть эту беду", - подчеркнул министр.

Вместе с тем, по его словам, очень важна разъяснительная работа, гражданам нужно рассказывать о том, как реагировать на возможные звонки злоумышленников. Особое внимание нужно уделять наиболее уязвимой категории граждан - пенсионерам. "Они гораздо легче поддаются на все уловки злоумышленников, зачастую [говорящих] с украинским акцентом. Когда мы входили в Херсонскую, например, область, там действительно функционировали на протяжении нескольких лет целые кол-центры, куда люди приходили как на работу и занимались работой в кавычках по изъятию денежных накоплений у наших пенсионеров, у старших членов нашего общества. И они "работали", даже не отягощая себя какими-либо моральными принципами. Нельзя никогда обижать ни младших, ни пожилых", - рассказал глава МВД.

По данным МВД России, в январе - марте 2023 года зарегистрировано 152,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 25,7% в январе - марте 2022 года до 31,5%.