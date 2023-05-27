В Ватикане заявили о нацеленности на устранение барьеров для достижения мира на Украине

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин выразил надежду, что в результате миссии будет создан "климат", который может способствовать прекращению конфликта

ВАТИКАН, 27 мая. /ТАСС/. Мирная миссия Ватикана по Украине, которую возглавит глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи, призвана устранить все препятствия для урегулирования конфликта. Об этом сообщил в субботу госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

"Все, что связано с эскалацией, является препятствием для достижения мира, - приводит его слова в субботу портал "Ватиканские новости". - Миссия состоит в следующем: попытаться устранить все препятствия, достичь прекращения огня и начать переговоры". Иерарх выразил надежду, что в результате миссии будет создан "климат", который может способствовать прекращению конфликта.

Паролин не привел других подробностей. По информации портала, после Москвы и Киева на более позднем этапе не исключается диалог с США и Китаем. "Ради достижения мира мы никого не исключаем", - отметил госсекретарь Ватикана. В пятницу он сказал, что точные даты миссии не определены.

Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск назначил своим спецпосланником по мирному урегулированию кардинала Дзуппи. Пока детали его миссии не разглашаются.

Как сообщило в четверг агентство ANSA, Дзуппи уклонился от ответа на вопрос, намерен ли он поехать в Киев и Москву. При этом он отметил, что его миссия, согласованная с Папой и Госсекретариатом (правительством) Ватикана, призвана "способствовать диалогу", а также имеет своей целью "выразить близость жертвам" конфликта.