Первый съезд общероссийского экодвижения пройдет в конце года

Как отметила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, оно было зарегистрировано 17 мая

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Первый съезд созданного по поручению президента РФ Владимира Путина общероссийского экологического движения "Экосистема" пройдет в конце 2023 года, сообщила журналистам в субботу руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

"17 мая было зарегистрировано общероссийское экологическое движение, работа над которым велась по поручению президента с сентября прошлого года. <...> 24 мая, на Невском международном экономическом конгрессе, прошла первая конференция, на которой были избраны все руководящие органы движения. Задача этого движения сегодня - собрать всю экологическую повестку воедино, это одно из самых востребованных направлений, особенно среди молодежной аудитории. <...> В августе будет форум "Экосистема" - слет всех региональных отделений экологического движения, а в конце года будет съезд", - сказала Разуваева на площадке крымского образовательного центра - академии творческих индустрий "Меганом", ставшей новым проектом арт-кластера "Таврида".

В ноябре 2022 года Путин поручил представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения, а также обеспечить воссоздание движения юных натуралистов.