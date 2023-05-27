Поисковики нашли под Псковом останки порядка 1,5 тыс. советских военнопленных

На месте обнаружения останков работают следователи и представители прокуратуры

ПСКОВ, 27 мая. /ТАСС/. Поисковики в ходе экспедиции на территории Дновского района Псковской области обнаружили останки порядка 1,5 тыс. советских военнопленных на одном из кладбищ концлагеря, созданного фашистами в годы Великой Отечественной войны. На месте обнаружения останков работают следователи и представители прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба областной военно-патриотической организации "След пантеры".

"В Колотушино работает поисковая экспедиция в рамках федерального проекта "Без срока давности". В ходе поиска найдено одно из кладбищ жертв концлагеря. Останки уложены "кострами" и просто сброшены в ямы. Руководитель экспедиции Игорь Неофитов оценивает найденные останки в количестве не менее чем 1 500 человек. Сейчас на месте захоронения работают представители прокуратуры и следственного комитета", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, экспедицию курирует поисковое объединение "Долина". В ее составе поисковые отряды из Псковской, Новгородской и Ленинградской областей, всего около 40 человек. Участие в экспедиции принимает также молодежный поисковый отряд "Журавли" и отряд "Бригада 60" из Дедовичей.

Площадь лагеря в Колотушине превышала 1,5 тыс. кв. м. Военнопленные советские военнослужащие содержались там в тяжелых условиях. Людей держали на полу, на котором не было даже подстилки из соломы. Режим лагеря был рассчитан на изнурение его заключенных непосильным трудом.