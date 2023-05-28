Путин заявил, что пограничники всегда защищали интересы Родины

По словам президента России, они первыми отражали натиск врага

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником.

"Пограничники всегда твердо стояли на страже государственных интересов, и если на нашу землю нападал враг, первыми отражали натиск, решительно вступали в бой, как это было в июне 1941 года. Мы никогда не забудем об этом беспримерном подвиге, обо всех героях Великой Отечественной войны", - подчеркнул глава государства.

Он назвал нынешних сотрудников Пограничной службы потомками и наследниками поколения победителей, сокрушившего нацизм. По словам Путина, и сегодня пограничники честно и достойно исполняют свой долг, решают важнейшие, сложные задачи по защите государственной границы, осуществляют пограничный контроль и охрану морских ресурсов, вносят весомый вклад в реализацию международных интеграционных проектов и развитие приграничного сотрудничества, ведут борьбу с транснациональной преступностью и контрабандой, пресекают диверсии и террористические акты.

"Хочу поблагодарить вас за добросовестную службу и особо отметить всех пограничников, участвующих в специальной военной операции, сражающихся с неонацистами. Уверен, что и впредь вы будете действовать самоотверженно, смело и четко, грамотно и эффективно использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы защитить суверенитет, территориальную целостность России, безопасность наших людей", - заключил президент.

В целом, отметил он, в основе этого профессионального праздника - многовековые и поистине героические традиции мужества и доблести, благородной преданности Отечеству и своему народу. "Ратная служба по защите рубежей нашей страны во все времена была ответственной и почетной", - подчеркнул Путин.

Он пожелал пограничникам успехов в службе, здоровья и счастья им и их семьям.