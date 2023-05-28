Санья на Хайнане усилит меры по защите животного мира

Газета "Санья жибао" пишет, что в последнее время власти города все более интенсивно проводят работу по пресечению случаев противозаконной торговли дикими животными

ХАЙКОУ /Китай/, 28 мая. /ТАСС/. Санья на южном побережье острова Хайнань активизирует меры для восстановления популяции и более эффективной защиты лесной фауны. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

Издание напоминает, что в последнее время власти города, которому помимо урбанизированной части административно подчиняются аграрные районы, все более интенсивно проводят работу по пресечению случаев противозаконной торговли дикими животными. Помимо мер регулярного контроля, как отмечается, местное управление лесного хозяйства периодически организует тематические мероприятия и акции, цель которых - повысить уровень осведомленности населения о важности поддержания биологического многообразия.

По данным газеты, в последние годы в Санья наблюдается улучшение ситуации в плане поддержания экологического баланса. Особенно успешно ведется работа по защите популяции птиц. Согласно статистике, на территории, относящейся к сфере ответственности администрации города, насчитывается 163 вида птиц, из них 29 встречаются преимущественно на Хайнане.

"Спасение лесной фауны - очень важная задача, поскольку речь идет о проявлении жизни. Мы должны это ценить, быть наподобие доктора, спасающего больных и помогающего залечить раны", - прокомментировал Центр по защите диких растений и животных Санья.

Как сообщила организация, в городе существует 12 пунктов по осуществлению контроля за перемещением животных, преимущественно перелетных птиц. Одна из главных задач - не допустить переноса болезней и обеспечить сохранность диких популяций в условиях динамичной урбанизации.

Порядка 70% территории Санья занимают леса и лесопарки, примерно 42% городской застройки и 95% улиц и дорог располагается в зеленой зоне. Берега местных рек и водоемов почти на 100% покрыты тропической растительностью. Площадь лесных массивов этого крупного населенного пункта, где живут более 1 млн человек, достигает 134,7 тыс. га, водных угодий - свыше 8,9 тыс. га.