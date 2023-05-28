28 мая, 03:03

В Москве ожидаются облачная погода и до 17 градусов тепла

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и температура воздуха до 17 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 15 до 17 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до 6 градусов. "Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. По области местами гроза", - говорится в сообщении.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с, при грозе ожидаются порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 3 градусов. 

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