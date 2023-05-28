СМИ: ведущие зоны туризма в Санья на Хайнане внедряют безотходную модель развития

Портал Zhongguo Xinwenwang передает, что местные власти стремятся повысить качество отдыха, а также обеспечить чистоту пляжей и прилегающей к ним акватории Южно-Китайского моря

ХАЙКОУ /Китай/, 28 мая. /ТАСС/. Популярные в Китае и за рубежом зоны туризма в курортном городе Санья на южном побережье острова Хайнань расширяют охват программы экологического развития, нацеленной на предотвращение загрязнения и эффективную переработку отходов. Как сообщил информационный портал Zhongguo Xinwenwang, ключевая задача - внедрить новую комплексную модель "гармоничного сосуществования человека и окружающей среды".

По его данным, тем самым местные власти стремятся повысить качество отдыха, обеспечить максимальную чистоту пляжей и прилегающей к ним акватории Южно-Китайского моря. Среди объектов, активно участвующих в деятельности по улучшению экологии - туристическая зона бухты Хайтан, база аквалангистов на островке Учжичжоу, тропический лесопарк "Лухуэйтоу" ("Олень, поворачивающий голову").

Как отмечается, снижение уровня экологичности на территории, предназначенной для отдыха, главным образом происходит из-за мусора, оставляемого туристами, а также пищевых и прочих отходов, которые появляются в процессе деятельности предприятий ресторанного и гостиничного бизнеса. Проблема становится особенно ощутима в период горячих сезонов, когда Хайнань посещают толпы туристов.

Чтобы чрезвычайно активная деятельность человека не оказывала негативное воздействие на природу, Санья постоянно совершенствует систему по сбору мусора, его переработке и утилизации. Параллельно проводится активная работа с коммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере услуг - от них требуется на регулярной основе осуществлять сортировку отходов.

Ранее администрация Санья прокомментировала, что власти определяют направление для экологичного развития и создают для этого все необходимые условия, а компетентные ведомства путем взаимодействия с компаниями и местным населением внедряют утвержденные меры на практике. Благодаря постоянной координации усилий и вовлечению различных слоев общества в городе формируется современная модель по предотвращению загрязнения, оперативному сбору и переработке мусора.

В 2019 году Санья вошел в список 11 "безотходных" городов Китая, став первым населенным пунктом Хайнаня с подобным почетным статусом. В начале 2022 года местные власти опубликовали программу экологичного развития, согласно которой к 2025 году в этой части острова должна быть создана комплексная система контроля за мусором, гарантирующая его эффективное уничтожение и переработку. Проект считается передовым не только для КНР, но и на международном уровне.